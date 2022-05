2022 NFL Draft: Michigan players who signed UDFA deals

While it is nearly every player's dream to get selected in the NFL Draft it is not the only path to playing in the league. Players like Wes Welker, Priest Holmes, James Harrison, and countless others have not only made NFL rosters after going undrafted but were able to have established long careers. While Michigan saw five players drafted in the 2022 NFL Draft (2022 NFL Draft: Where every Michigan player was selected) another 5 were signed to contracts as undrafted free agents.

Chris Hinton

Report: Chris Hinton signing UDFA deal with New York Giants Chris Hinton decided to skip his senior season and enter the NFL Draft. After not being selected it was reported he signed with the New York Giants.

Josh Ross

Joss Ross signs undrafted free agent deal with Baltimore Ravens Josh Ross was a captain for the 2021 Michigan Wolverines. The team's leading tackler and vocal leader with Aidan Hutchinson, Ross' intangibles are off the charts. It is no surprise his former defensive coordinator Mike Macdonald and Ravens head coach John Harbaugh wanted to allow him to earn a spot in Baltimore.

Brad Hawkins

Brad Hawkins signs undrafted free agent deal with Falcons Brad Hawkins was not invited to the combine despite a stellar final season with the Wolverines. The former WR turned safety was still considered a possibility to go in later rounds but went undrafted. Signing with the Falcons, Hawkins is joining a rebuild and has a chance to make the roster in Atlanta.

Donovan Jeter

Donovan Jeter signs undrafted free agent deal with Pittsburgh Steelers Donovan Jeter played five seasons in Ann Arbor and decided to enter the NFL Draft after weighing his options for a return to college football. After not being selected Donovan Jeter signed with the Pittsburgh Steelers. A team known for their big men up front, Jeter will try to prove he can add depth as a 3-4 DT.

Vincent Gray

Vincent Gray signs undrafted free agent deal with Saints Vincent Gray struggled in 2020 but bounced back in a big way in 2021 under new defensive backs coach Steve Clinkscale. After a below-average combine, Gray's draft stock slid and he went undrafted. Gray has signed a UDFA deal with the New Orleans Saints. He will hope to find a spot in a fairly deep CB room.