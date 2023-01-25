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2024 defensive lineman Ted Hammond commits to Michigan

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan's fortunes in the state of Ohio continue, as 2024 defensive lineman Ted Hammond announced his commitment to the Wolverines on Wednesday.

Hammond took to his social media accounts to make the news official.

Hammond is coming off a weekend unofficial to Ann Arbor where he spent time with multiple Ohio recruits, including fellow Ohioan commit Luke Hamilton.

Hammond is the fifth commit in the 2024 class, joining Hamilton, linebacker Mason Curtis, tight end Hogan Hansen and defensive lineman Manuel Biegel.

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