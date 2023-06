Michigan wraps up another busy recruiting weekend with a bang as it has added another member to its loaded 2024 recruiting class. Four-star defensive lineman Owen Wafle took to his social media on Sunday to announce that he had committed to the program.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIHRoZSBjb2Fj aGluZyBzdGFmZiBhbmQgbXkgZmFtaWx5IEkgYW0gZXh0cmVtZWx5IGV4Y2l0 ZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgdGhhdCBJIHdpbGwgYmUgY29tbWl0dGluZyB0byBU aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWNoaWdhbiEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWlrZUVsc3Rvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ29hY2hNaWtlRWxzdG9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSmltNFVNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaEppbTRVTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaF9NaW50ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01pbnRl cjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJWVVI3RFdqRXgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS8yVlVSN0RXakV4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE93ZW4gV2Fm bGUgKEBPd2VuV2FmbGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v T3dlbldhZmxlL3N0YXR1cy8xNjY3OTYxMzE0ODkzODc3MjUwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==