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2025 DB Chris Ewald commits to Michigan

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Michigan has secured its first commitment of the 2025 class and its a big one.

Four-star defensive back Chris Ewald announced his commitment to the Wolverines on Friday.

The South Florida recruit is a highly-touted prospect in the 2025 class and already sits as a high four-star kid.

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