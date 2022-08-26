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5 things we learned about Michigan football from fall camp

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.
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