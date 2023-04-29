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9 Michigan Wolverines selected in 2023 NFL Draft

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Nine players from the 2022 Michigan football team were chosen over the three days of the 2023 NFL Draft. That total was third most in the entire draft behind Alabama and Georgia.

Here's the list.


1.26 DT MAZI SMITH, DALLAS COWBOYS

2.58 LUKE SCHOONMAKER, DALLAS COWBOYS

2.60 CB DJ TURNER, CINCINNATI BENGALS

3.99 K JAKE MOODY, SAN FRANCSICO 49ERS

5.151 DE MIKE MORRIS, SEATTLE SEAHAWKS

5.154 C OLU OLUWATIMI, SEATTLE SEAHAWKS

6.217 P BRAD ROBBINS, CINCINNATI BENGALS

7.238 OL RYAN HAYES, MIAMI DOLPHINS

7.253 WR RONNIE BELL, SAN FRANCISCO 49ERS

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