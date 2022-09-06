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Afternoon Live with Dennis Fithian: CSU breakdown with Jim Scarcelli

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Afternoon Live!

Topics discussed include:

- Harbaugh loves both QB's 00:00-:15

- Labor Day :16-2:11

- QB's 3:01-21:23

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