News More News
{{ timeAgo('2022-09-01 13:02:42 -0500') }} football Edit

Afternoon Live with Dennis Fithian: Fithian/Scarcelli talk season-opener

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Afternoon Live!

Topics discussed include:

1. Open 00:00-2:11

2. QB plan 2:12-14:45

3. Telestrator on goal line D & what to look for from Col State. 14:46-23:50

4. UM-CSU what to look for 23:51-31:55

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}