 TheMaizeAndBlueReview - Afternoon Live with Dennis Fithian: Michigan talk with Nick Baumgardner
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Afternoon Live with Dennis Fithian: Michigan talk with Nick Baumgardner

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian talks Michigan with The Athletic's Nick Baumgardner.

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