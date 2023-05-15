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Belleville LB Jeremiah Beasley locks in official visit to Michigan

Seth Berry • Maize&BlueReview
Recruiting Reporter

In-state linebacker and Michigan target Jeremiah Beasley (Belleville) confirmed with Maize & Blue Review on Monday that he will be taking an official visit to Ann Arbor.

Beasley has taken numerous unofficial visits to Michigan, but he has decided he will take an OV on June 16 ahead of his college decision on June 29 at Wayne State University at a 7-on-7 event.


Beasley will have a busy several weeks of official visits ahead, as he will take his U-M visit between a visit to Illinois on June 9 and to Missouri on June 23.

Michigan State, who is also right in the thick of things in Beasley's recruitment, is set to receive an official visit from Beasley in "early June," with Beasley saying that could change to late May depending on his 7-on-7 schedule.

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