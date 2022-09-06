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BlueTube: CSU key play breakdown with former Wolverine Jim Scarcelli

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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On the Afternoon Live podcast, former Wolverine Jim Scarcelli breaks down key plays from Michigan's win over Colorado State.

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