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BlueTube: Hawaii key play breakdown with Jim Scarcelli

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's, and former Wolverine, Jim Scarcelli breaks down key plays from the win over Hawaii on the telestrator during the Good Afternoon, Michigan Football podcast.

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