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BlueTube: J.J. McCarthy meets with the media ahead of first start

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Watch as Michigan quarterback J.J. McCarthy meets with the media ahead of his first start against Hawaii.

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