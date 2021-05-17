 Michigan Wolverines Basketball: Breaking Down 2022 Michigan Basketball Guard And Wing Targets
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Breaking Down 2022 Michigan Basketball Guard And Wing Targets

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

We asked ProspectiveInsight.com and independent analyst Andrew Slater to break down Michigan's primary targets for us. We start today with the guards and wings, their games and where things stand.

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Michigan Wolverines basketball is is in on 2022 four-star guard Justice Williams.
Michigan Wolverines basketball is is in on 2022 four-star guard Justice Williams. (Courtesy of USA Basketball)
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