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Chalk Talk: 2024 TE Michigan commit Hogan Hansen Scouting Report

Lucas Reimink • Maize&BlueReview
Staff Writer
@lucasreimink
UM Graduate - Sport Management Major - Class of 2020. Worked for Recruiting Analytics, Sports Info Solutions, and PFF in various football Recruiting/Analytics related roles.
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