 Michigan Wolverines Football: CHAT: Answering Your Michigan Football, Basketball & Recruiting Questions
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CHAT: Answering Your Michigan Football, Basketball & Recruiting Questions

TheWolverine.com Staff
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The staff of TheWolverine.com is on hand to answer all of your Michigan Wolverines football, basketball and recruiting questions. Summer recruiting is heating up in both sports, and players are returning to campus, so there's plenty to hit on.

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Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh has won 69 percent of his games in six seasons at U-M.
Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh has won 69 percent of his games in six seasons at U-M. (AP Images)

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