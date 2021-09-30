 Michigan Wolverines Football: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions
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CHAT: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com staff is on hand to answer your Michigan Wolverines football, basketball and recruiting questions all afternoon long in our weekly chat.

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Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh picked up his 53rd victory at U-M last week.
Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh picked up his 53rd victory at U-M last week. (USA TODAY Sports Images)
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