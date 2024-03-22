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Class of 2025 four-star DE Jayden Woods recaps debut visit to Michigan
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Rivals250 and class of 2025 defensive end Jayden Woods made a round of unofficial visits over the past week, with one of those stops being Ann Arbor for a debut visit to Michigan."Great people and ...
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