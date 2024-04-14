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Class of 2025 four-star WR Quincy Porter details latest visit to Michigan
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
One of Michigan's priority targets this recruiting cycle on the offensive side of the ball is class of 2025 elite wide receiver Quincy Porter.
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