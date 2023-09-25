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Cut-Ups Ep. 4: Rutgers film analysis

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue
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M&BR's Trevor McCue and Stephen Osenstoski break down the film from Michigan's 31-7 victory over Rutgers on Saturday.

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