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Cut Ups Film Review: Michigan vs Nebraska

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

The Michigan Wolverines won comfortably 45-7 over the Nebraska Cornhuskers on a scorching afternoon in Lincoln. Stephen Osentoski and Trevor McCue break down the X's & O's from the game to dive deeper into our understanding of what went right what went wrong, and everything in between.

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