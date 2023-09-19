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Cut-Ups Film Room Ep.3: Bowling Green Film Analysis

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Michigan won a (somewhat) comfortable final non-conference game against Bowling Green to the tune of 31-6. It was an uncomfortable start, with Michigan turning the ball over 4 times total, with the offense especially looking shaky throughout.

Stephen Osentoski is here to break down the X's and O's to figure out what went well and what can be improved upon for games to come.

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