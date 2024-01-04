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Cut Ups: First half Rose Bowl film review

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

M&BR's Stephen Osentoski and Trevor McCue break down film from the first half of Michigan's Rose Bowl win over Alabama.

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