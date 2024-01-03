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Dennis Fithian's Sports Update 1/3: Michigan is headed to the natty

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian gives a quick update on what's going on with the University of Michigan as the program prepares to head to the national championship.

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