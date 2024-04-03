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Early standouts emerge for 2027 quarterback Daniel Mielke II
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
MONTEREY PARK, Calif. - Three teams have caught the attention of standout 2027 quarterback Daniel Mielke II although it’s still early and a lot of time remains in his recruitment.Still, Michigan, G...
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