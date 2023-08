Last month, Jim Harbaugh made a bold prediction, noting that he believes Michigan could have upwards of 20 players selected in next year's NFL Draft. At first, the comment seemed asinine to many, but the number of seniors Michigan had included in the Reese's Senior Bowl Watch List proved to back up Harbaugh's claim. The list included seniors from schools all over the country, and Michigan had a strong showing with 18 seniors named to the watch list, which was good for third in the country behind Ole Miss and Tennessee.

