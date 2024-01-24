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EMERGENCY PODCAST: Harbuagh to Chargers, Moore next HC at Michigan?

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Josh Henschke and Trevor McCue react to the breaking news that Jim Harbaugh is leaving Michigan for the NFL and the Los Angeles Chargers. What's next for Michigan, what could the staff look like, and more.

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