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Examining Alabama's statistical leaders heading into Rose Bowl

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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With Michigan set to face Alabama at the Rose Bowl in the College Football Playoff, we take a look at the Crimson Tide players who are leading the way for the program.

Here are the Tide's statistical leaders heading into Monday's game.

Table Name
Stat Player

Passing yards

Jalen Milroe (2718)

Passing touchdowns

Jalen Milroe (23)

Rushing yards

Jase McClellan (803)

Rushing touchdowns

Jalen Milroe (12)

Receiving yards

Jermaine Burton (777)

Receiving touchdowns

Jermaine Burton (8)

Total tackles

Caleb Downs (99)

Tackles for loss

Dallas Turner (13.5)

Total sacks

Dallas Turner (9.0)

Pass defended

Terrion Arnold (11)

Forced fumble

Chris Braswell (3)

Fumble recovered

Jihaad Campbell (2)

Interception

Terrion Arnold (5)

Kick return yardage

Kendrick Law (375)

Punt return yardage

Caleb Downs (87)

Field goal percentage

Will Reichard (87.0%)

Punt yard average

James Burnip (47.2)

Total scoring

Will Reichard (113)
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