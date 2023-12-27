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Examining Michigan's statistical leaders heading into Rose Bowl

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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With Michigan set to face Alabama at the Rose Bowl in the College Football Playoff, we take a look at the Wolverines' players who are leading the way for the program.

Here are the U-M statistical leaders heading into Monday's game.

Table Name
Stat Player

Passing yards

J.J. McCarthy (2630)

Passing touchdowns

J.J. McCarthy (19)

Rushing yards

Blake Corum (1028)

Rushing touchdowns

Blake Corum (24)

Receiving yards

Roman Wilson (662)

Receiving touchdowns

Roman Wilson (11)

Total tackles

Junior Colson (79)

Tackles for loss

Jaylen Harrell (8.0)

Total sacks

Jaylen Harrell (6.5)

Pass defended

Mike Sainristil (6)

Forced fumble

Michael Barrett (3)

Fumble recovered

Michael Barrett (2)

Interception

Mike Sainristil (5)

Kick return yardage

Semaj Morgan (159)

Punt return yardage

Jake Thaw (106)

Field goal percentage

James Turner (88.9%)

Punt yard average

Tommy Doman (44.9)

Total scoring

Blake Corum (144)
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