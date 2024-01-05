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Examining Washington's statistical leaders heading into championship game

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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With Michigan set to face Washington in the national championship, we take a look at the Huskies players who are leading the way for the program.

Here are the statistical leaders heading into Monday's game.

Table Name
Stat Player

Passing yards

Michael Penix Jr. (4648)

Passing touchdowns

Michael Penix Jr. (35)

Rushing yards

Dillon Johnson (1162)

Rushing touchdowns

Dillon Johnson (16)

Receiving yards

Rome Odunze (1553)

Receiving touchdowns

Rome Odunze (13)

Total tackles

Dominique Hampton (99)

Tackles for loss

Bralen Trice (11.5)

Total sacks

Bralen Trice (7.0)

Pass defended

Jabbar Muhammad (15)

Forced fumble

Elijah Jackson (2)

Fumble recovered

Bralen Trice, Jabbar Muhammad, Ralen Goforth, Asa Turner (1)

Interception

Jabbar Muhammad, Mishael Powell (3)

Kick return yardage

Daniyel Ngata (380)

Punt return yardage

Rome Odunze (87)

Field goal percentage

Grady Gross (80.0%)

Punt yard average

Jack McCallister (41.0)

Total scoring

Grady Gross (110)

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