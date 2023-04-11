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Florida OL Jake Guarnera breaks down his top 5 & reveals his decision date

Jake Guarnera
Jake Guarnera
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five schools remain in contention for offensive lineman Jake Guarnera and all they can do is wait for his decision. Rutgers, N.C. State, Florida, Penn State, and Michigan are the finalists for the Ponte Vedra, Fla. standout and they're eagerly awaiting his commitment on April 28th. Guarnera breaks down each of his finalists in the video below.

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