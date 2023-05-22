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Former Michigan Basketball signee lands at ACC program
Trevor McCue
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Maize&BlueReview
Senior Editor
Papa Kante had intended to play for Michigan Basketball in the 2023-24 season, but due to an issue with admissions he was released from his NLI and was forced to look elsewhere. Kante has now committed to Pitt.
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Kante was one of the top center prospects in the 2023 class and could have been a valuable piece for Michigan as early as this season. With him officially at Pitt, George Washington III is the lone commit of the 2023 class.
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