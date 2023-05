Papa Kante had intended to play for Michigan Basketball in the 2023-24 season, but due to an issue with admissions he was released from his NLI and was forced to look elsewhere. Kante has now committed to Pitt.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGhhbWRvdWxpbGFoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9jb21taXR0ZWQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNjb21taXR0ZWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by94OHlDb01WcURRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veDh5Q29NVnFEUTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBQYXBhIGFtYWRvdSBLYW50ZSAoQHBhcGFhbWFkb3VrYW50 ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXBhYW1hZG91a2Fu dGUvc3RhdHVzLzE2NjA3NDU2Mzg4NjUyNjA1NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWF5IDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=