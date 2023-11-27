Advertisement
News More News
ago football Edit

Former Michigan coach Chris Partridge releases statement

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Chris Partridge was terminated by Michigan two weeks ago after the NCAA informed the Big Ten that he had discussed the investigation with players. The Big Ten presenting this information to Michigan led to them accepting the 3-game suspension of Harbaugh and terminating Partridge. The Big Ten agreed to close their investigation until the NCAA had completed their process.

Today, Chris Partridge released a statement via social media, clarifying some false media reports around his knowledge of Connor Stalion's sign-stealing scheme and the reasons for his termination,

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement