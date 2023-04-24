News More News
{{ timeAgo('2023-04-24 20:31:32 -0500') }} football Edit

Former Michigan LB announces transfer destination

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

It didn’t take long for Nikhai Hill-Green to announce his next destination after the Michigan linebacker entered the transfer portal today. Hill-Green announced on Instagram this evening that he will follow his former high school and Michigan coach Biff Poggi to Charlotte.

Hill Green joins former Wolverines Eyabi Okie and Julius Welschof with Poggi at Charlotte.

Hill-Green appeared in 18 games for the Wolverines. He missed the 2022 season due to injury.


---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink, @JaredHalus

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}