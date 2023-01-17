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{{ timeAgo('2023-01-17 11:40:34 -0600') }} football Edit

Four-star WR I'Marion Stewart drops top seven

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star receiver I'Marion Stewart to break down his top seven of Michigan, Tennessee, Oregon, Illinois, Wisconsin, Nebraska and Ole Miss. Stewart discusses why each team made the cut, his commitment timeline and more.

The Bolingbrook (Ill.) standout is currently the No. 128 overall player in the 2024 class.

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