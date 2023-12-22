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Good Afternoon, Michigan Football: Alabama defensive film review 2.0

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine and long-time high school coach Jerry Diorio takes us into the film room and shows us what Michigan may be looking at when it comes to attaching Alabama's defense on New Year's Day.

Breakdown

Open 00:00-4:10

NSD 4:11-21:53

Alabama-Georgia film 21:54-37:32

Alabama-Auburn film 37:33-1:03:02

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