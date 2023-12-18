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Good Afternoon, Michigan Football: Alabama film study 2.0

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

Former Wolverine Jim Scarcelli joins the show and breaks out the film to show how to contain Alabama QB Jalen Milroe.

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