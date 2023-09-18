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Good Afternoon, Michigan Football: Bowling Green film review

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Michigan players and long-time high school coaches Jim Scarcelli and Jerry Diorio provide film analysis of U-M's win over BG Saturday night.

Breakdown

- Jim Harbaugh 00:00-:20

- Open :21-6:16

- UM/BG 6:17-12:13

- Big Ten 12:14-24:28

- Film review 1st half 24:29-49:00

- Second half film review 49:01-1:13:50

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