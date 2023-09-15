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Good Afternoon, Michigan Football: Favorite things so far this season

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Football Friday with Michigan hosting Bowling Green in the 14th official night game in Michigan Stadium history. Today we ask what have been your favorite things so far about the Wolverines thru two games.

Breakdown

- Open 00:00-12:11 (mic issues during this segment)

- UM/BG 12:12-16:43

- Favorite things so far 16:44-56:59

- Games tomorrow 57:00-1010:17

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