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Good Afternoon, Michigan Football: Football Staffing, U-M Basketball

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Sherrone Moore continues to work on staffing for the football program. We take a look at who is coming back and who may be coming in. Also, thoughts on the committee set up by the Big Ten/SEC and the outlook for U-M basketball.

Breakdown

Open 00:00-1:16

Staff 1:17-20:28

Feedback 20:29-27:56

NIL 27:57-45:26

Enjoying the natty still? 45:27-53:39

Big Ten/SEC 53:40-55:15

JJ #1 pick? 55:16-103:40

U-M basketball 103:41-1:11:33

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