News More News
ago football Edit

Good Afternoon, Michigan Football: Jim Scarcelli, Jerry Diorio preview UNLV

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverines Jim Scarcelli and Jerry Diorio discuss Michigan's game with UNLV tomorrow. The guys also hit on the Lions' victory last night and talked about some of the other games of interest this weekend in college football.

Breakdown

Open 00:00-2:59

Lions win 3:00-9:42

UM/UNLV 9:43-23:07

Bryce Underwood 23:08-29:48

Other games 29:49-33:29

Feedback 33:30-1:10:37

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}