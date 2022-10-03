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Good Afternoon, Michigan Football: Key plays from Iowa win

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Topics discussed include:

- Jim Harbaugh 00:00-:51

- Open :52-2:00

- On UM win 2:00-19:00

- On I-U 19:01-22:03

- Paul Chryst 22:04-29:04

- Telestrator 29:05-55:14

- FInal thoughts on Iowa 55:15-103:35

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