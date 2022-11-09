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Good Afternoon, Michigan Football: Michigan looking better than Ohio State?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Topics discussed include:

- JJ McCarthy 00:00-:20

- Open :21-2:40

- CFB rankings 2:41-9:45

- How much better do you feel about UM now vs the offseason 9:46-23:14

- OSU @ NW 23:15-26:40

- CJ Stroud 26:41-35:40

- Saturday's games 35:41-40:18

- Feedback on JJ, MSU lawyer letter, JSN WR at OSU, UGA tight ends & Nebraska QB 40:19-55:18

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