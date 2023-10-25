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Good Afternoon, Michigan Football: NCAA vs. U-M with Trevor McCue

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Trevor McCue and Dennis Fithian discuss the latest with the NCAA, Jim Harbaugh & what to expect from the rest of the season in this Wednesday pod.

Breakdown

Open 00:00-4:00

Latest with NCAA 4:01-15:59

Punishment this season 16:00-32:15

Feedback 32:16-42:16

Harbaugh 42:17-48:45

Rest of season 48:46-59:47

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