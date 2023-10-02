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Good Afternoon, Michigan Football: Nebraska film review

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine Jim Scarcelli joins the show to discuss UM's win over Nebraska on Saturday. Scar also looks around the Big Ten and the top 25. Film review is an analysis of the game tape of what Scar saw from the Maize and Blue over the weekend.

Breakdown

- Jim Harbaugh 00:00-:20

- Open :21-2:03

- UM NU 2:04-13:43

- Big Ten 13:44-24:25

- Top 25 24:26-32:58

- Film review 32:59-106:34

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