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Good Afternoon, Michigan Football: Penn State film review

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli are back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine Jim Scarcelli goes over the film from Michigan's win over Penn State this past weekend. Scar also talks about Jim Harbaugh not being able to coach his team on Saturday.

Breakdown

Open 00:00-3:13

UM/PSU 3:14-11:29

Maryland 11:30-15:57

Postseason honors 15:58-24:34

PSU film 24:35-1:17:44

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