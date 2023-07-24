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Good Afternoon, Michigan Football: Prediction scorecard from '22 season

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Last year at this time, I made a dozen predictions on Michigan football. Today I look back to see how I did. We also discuss audio from Mark Ingram II and Blake Corum.

Breakdown

Open 00:00-2:50

12 predictions from last year 2:51-27:00

Feedback 27:01-33:43

Mark Ingram II 33:44-34:37

Blake Corum 34:38-39:25

Feedback 39:26-50:17

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