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Good Afternoon, Michigan Football: U-M names its captains

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Michigan names six captains for the upcoming season. Good move? What about JJ? Video from Blake Corum on what he learned from being injured late last year and Jim Harbaugh names four head coaches for the three games he will sit out for the upcoming season.

Breakdown

Trevor Keegan 00:00-:30

Open :31-3:09

Six captains 3:10-16:54

Feedback 16:55-27:50

Blake Corum video 27:51-30:55

Four head coaches for three games 32:26-37:23

Feedback 37:24-103:35

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