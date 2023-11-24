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Good Afternoon, Michigan Football: U-M vs. Ohio State preview

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

M&BR's Dennis Fithian and Jerry Diorio are back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine Jerry Diorio joins the show to discuss the Michigan Ohio State game tomorrow. Jerry talk about his time in Ann Arbor and what it will take to beat OSU. Film analysis from Michigan v Maryland and Ohio State vs Minnesota.

Breakdown

Open 00:00-37

Youngstown to Ann Arbor :38-8:02

UM/OSU keys 8:03-19:28

Feedback 19:29-27:21

Film review Michigan Maryland 27:22-53:17

Film OSU @ Minny 53:18-1:03:53

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