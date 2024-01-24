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Good Afternoon, Michigan Football: Waiting game

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine Jim Scarcelli joins the show to discuss the latest with Jim Harbaugh and if the coach is coming back to Michigan or going to the NFL. What about the coaches? Who stays and who goes?

Breakdown

Open 00:00-55

Harbaugh :56-19:06

Assistant coaches 19:07-30:54

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